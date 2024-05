Vente de végétaux au profit de Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise, samedi 25 mai dès 9 h, sa première édition de vente de végétaux au profit de l'organisme.

Cet événement est l'occasion de soutenir l'organisme à but non lucratif à travers l'achat de végétaux. Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe afin de bénéficier de conseils horticoles et d'en savoir plus sur le nouveau projet d'aménagement de jardin ancestral.

La vente débute à 9 h et se poursuit jusqu'en début d'après-midi ou jusqu'à épuisement des stocks. Plus de 30 variétés de végétaux sont disponibles, principalement des vivaces, des couvre-sols et quelques arbustes. Parmi les végétaux en vente, plusieurs sont issus de divisions réalisées aux jardins en 2023. Les visiteurs peuvent également se procurer des végétaux de la sélection Jardin ancestral.

Une section de l'activité sera dédiée aux dons, partages et échanges de végétaux avec les autres participants.

Les visiteurs sont invités à apporter des boîtes ou des sacs pour faciliter le transport des plantes.

Pour plus de détails, consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe