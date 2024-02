Les 55 ans et plus occupent maintenant plus d'un million d'emplois au Québec

Les personnes âgées de 55 ans et plus viennent de dépasser le cap du million d'emplois au Québec.

En 2023, elles occupaient 1 000 500 emplois comparativement à 961 000 en 2022, révèle mardi l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son Bilan annuel du marché du travail pour 2023.

Ces travailleurs âgés de 55 ans et plus occupent maintenant près d'un emploi sur quatre, soit 22,2 % de tous les emplois au Québec.

Si ces statistiques peuvent paraître impressionnantes, elles le sont encore plus quand on prend du recul. Ainsi, pour la période 2013-2023, la croissance de l'emploi a atteint 34,6 % chez ces personnes de 55 ans et plus, alors qu'elle n'était que de 6,5 % pour celles de 25 à 54 ans.

«Et ça va s'accentuer encore», a souligné en entrevue mardi Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l'ISQ.

«C'est l'effet du vieillissement» global de la population, explique-t-il, mais aussi le fait que l'on reste en bonne santé plus longtemps que les générations précédentes.

De même, les politiques publiques pour favoriser le maintien ou le retour au travail des salariés d'expérience a une influence, croit-il.

Aussi, il note qu'il y a une certaine «obligation de devoir travailler plus longtemps» pour avoir accès à la retraite chez ceux qui n'ont pas des revenus suffisamment élevés.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne