Thermopompe; la solution clé en main pour un confort optimal !

Tanné des canicules estivales qui vous obligent à vous asseoir devant le ventilateur ou encore des froids hivernaux extrêmes qui vous poussent à porter votre tuque même à l’intérieur de votre maison ?

Au Québec, les écarts de températures étant extrêmes, il est PRIMORDIAL d’avoir un bon système de chauffage et de climatisation. Que diriez-vous si je vous disais qu’il est possible d’avoir 1 seul appareil qui s’occupe de vous tenir au frais l’été et au chaud l’hiver ?

Les thermopompes deviennent de plus en plus populaires auprès des propriétaires de maisons et ce n’est pas par hasard ! Ils sont LA solution la plus avantageuse, économique et écologique sur le marché québécois !

Vous n’êtes pas familier avec ce type d’appareil ? Ne vous en faites pas, nous avons regroupé, dans cet article, toutes les informations dont vous aurez besoin pour déterminer si oui ou non la thermopompe est LE système de chauffage et de climatisation qu’il vous faut !

Qu’est-ce qu’une thermopompe ?

Une thermopompe est un appareil qui absorbe la chaleur à l’extérieur et qui la distribue dans la maison. Cet appareil peut autant chauffer une propriété en hiver, que refroidir une maison en été.

C’est simple n’est-ce pas ?

Le fonctionnement concret d’une thermopompe peut être complexe, mais pour en comprendre les grandes lignes, il faut noter que cet appareil peut être soit en mode chauffage, soit en mode climatisation.

Durant le mode chauffage, la thermopompe va acheminer vers l’extérieur un frigorigène, qui va absorber la chaleur contenue dans l’air extérieur, puis va reprendre le chemin de l’intérieur. La vapeur va faire augmenter sa température, puis le ventilateur va transférer la chaleur dans les pièces.

Une thermopompe peut également faire l’inverse et refroidir l’air pour ensuite climatiser les pièces d’une maison.

Quels sont les modèles de thermopompes ?

Faire le choix d’un bon climatiseur ou d’une thermopompe n’est pas si facile. Les options et choix sont nombreux ; il est donc important de prendre le temps de comparer les 3 types de meilleures thermopompes offertes sur le marché afin de faire le choix qui correspond le plus à votre réalité et vos besoins.

La thermopompe murale : Ils sont composés de 2 appareils reliés par des tubes réfrigérants. L’unité extérieure sur le mur concentre la chaleur dans les tubes par compression et celle à l’intérieur chauffe ou climatise l’air. L’unité tempère la pièce par circulation directe dans l’appareil sans besoin de conduit de ventilation. La simplicité, la performance et le bas prix de ces modèles les rendent très populaires.

Thermopompe centrale : L’installation centrale fonctionne de la même façon. L’unité extérieure très puissante installée sur le sol prélève la chaleur dans l’air et la transmet par des tubes à un serpentin d’évaporation se trouvant dans le système central de ventilation de la maison. Elle est un peu plus dispendieuse, mais très efficace, elle vous procure un confort incroyable dans toutes les pièces rejoint par la ventilation.

Thermopompe multizone : Le climatiseur et la thermopompe multizone sont des murales survitaminées. Ils sont composés d’un compresseur extérieur beaucoup plus puissant et peuvent alimenter en chaleur jusqu’à huit unités différentes à l’intérieur. Ces modèles sont des excellentes options, car ils permettent d’avoir un meilleur contrôle du confort dans les pièces les plus significatives pour vous.

Vous ne savez quelle option choisir. La meilleure solution pour vous est de discuter de votre projet avec un professionnel ; celui-ci sera en mesure de vous conseiller en fonction de votre budget et de vos besoins.

5 bonnes raisons de choisir une thermopompe !

Voici quatre bonnes raisons d’installer cet appareil dans votre demeure :

1. Confortable 12 mois par année

Le fonctionnement de l’appareil fait en sorte que la température à l’intérieur de la maison est confortable en tout temps, été comme hiver.

2. Seule option sur le marché qui combine chauffage et climatisation

Contrairement à un climatiseur, la thermopompe est conçue pour fonctionner aussi en mode chauffage durant l’hiver. Les thermopompes sont toutes efficaces jusqu’à -120 C et les plus performantes jusqu’à — 250C.

3. Économies sur les coûts de chauffage

Les thermopompes sont 300 % plus efficaces qu’une plinthe électrique pour la production de chaleur, ainsi, cela vous permet de faire des économies substantielles sur vos coûts de chauffage.

4. Amélioration de la qualité de l’air

La thermopompe peut améliorer la qualité de l’air de votre demeure. En été, elle sert de déshumidificateur en évacuant le surplus d’humidité de la maison. En hiver, elle fait office d’humidificateur pour contrôler le taux d’humidité relative.

5. Moins d’entretien

Les thermopompes ne nécessitent généralement pas autant d’entretien que les systèmes de chauffage à combustion.

Quelle est la durée de vie d’une thermopompe ?

Si une thermopompe est bien entretenue, la durée de vie estimée est de 10 à 20 ans avant de devoir la remplacer. Le fonctionnement normal use progressivement une thermopompe, donc plus la demande est modérée, plus la machine sera susceptible de durer. C’est pourquoi il est essentiel de faire appel aux services et conseils d’un professionnel qui sera en mesure de dimensionner correctement le système pour l’espace que vous souhaitez conditionner. Cela aura un grand impact sur la durée de vie de votre système.

Quels sont les prix d’une Thermopompe au Québec ?

Les prix des thermopompes varient énormément en fonction des modèles, des marques, des subventions ou promotions offertes…

Généralement parlant, le constat est que :

· Thermopompe murale : à partir de 2 000 $

· Thermopompe centrale : à partir de 7 295 $

La meilleure option pour économiser et s’assurer d’avoir un bon prix pour sa thermopompe est de Comparer 3 prix Thermopompes.