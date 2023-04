L'anxiété financière des Québécois est à la hausse

Le gouvernement du Québec annonce lundi que la vaccination gratuite contre le zona à l'intention des Québécois âgés de 80 ans et plus et des personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus sera disponible dès le mois prochain. La vaccination gratuite de certains aînés contre le zona a été prévue dans le dernier budget présenté à l’Assemblée ...