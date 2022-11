REEI et subventions pour personnes handicapées à Joliette

Vous résidez à Joliette et êtes une personne en situation de handicap ou bien le proche d’une personne handicapée? Vous pourriez avoir droit à la subvention REEI, l’un des meilleurs programmes de soutien financier pour personnes invalides au Québec.

Le REEI, aussi appelé régime enregistré d’épargne invalidité est un programme d’épargne conçu pour aider les bénéficiaires handicapés et leurs proches à maintenir leur indépendance financière. En cas d’imprévus, vous pouvez aussi l’utiliser pour couvrir des soins et vous aider à passer au travers de ces situations difficiles.

La subvention REEI est un programme auquel vous pouvez contribuer jusqu’au dernier jour de l’année où la personne handicapée atteint l’âge de 59 ans. Le gouvernement fédéral, quant à lui, verse un montant qui peut atteindre 90 000$ sous forme de bons ou de subventions, au cours d’une vie.

Pour les personnes invalides, chaque aide est essentielle pour maintenir leur santé financière et le REEI vous évite une inquiétude pesante et quotidienne. N’hésitez jamais à aller chercher de l’aide auprès d’accompagnateurs spécialisés pour découvrir toute l’aide à laquelle vous êtes éligible à Joliette et au Québec.

Quelles sont les subventions gouvernementales pour les personnes handicapées?

Outre la subvention REEI, il existe de nombreux autres programmes gouvernementaux pour soutenir les personnes invalides à Joliette. Découvrez quelques-uns des programmes les plus importants ici-bas.

PAD — Programme d’adaptation du domicile

D’un montant maximal de 4 000$, ce programme de la SHQ aide les personnes handicapées à faciliter leur entrée et sortie de leur résidence. Vous pouvez aussi utiliser le PAD pour transformer une pièce essentielle et la rendre plus accessible, par exemple, la salle de bain.

Voici les conditions d’admission:

Le bénéficiaire ne doit pas être couvert par la SAAQ, CNESST, IVAC, le Ministère des Anciens Combattants ou un régime d’assurance géré par une société privée ou publique;

Être une personne invalide de façon permanente et être en mesure de le prouver;

Si le bâtiment n’appartient pas au bénéficiaire, il doit obtenir une autorisation du propriétaire;

Statut de résident canadien permanent ou citoyenneté canadienne;

Avoir rempli le formulaire d’inscription au programme avant de commencer les travaux.

Liste des autres programmes d’aide gouvernementale

En plus du REEI, le gouvernement offre aussi d’autres formes de soutien pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.

Les prestations du régime de pensions du Canada

Les prestations pour enfants handicapés

Le financement des études pour personnes handicapées

Les déductions et les crédits d’impôt dédiés

Le remboursement de la taxe d’accise dédiée à l’essence

Les prestations d’enfant du régime de pensions du Canada

Les prestations d’invalidité pour vétéran

Les subventions locales de Joliette

N’hésitez pas à parcourir le site de votre municipalité pour découvrir d’autres subventions et programmes d’aide. À Joliette, par exemple, il existe un programme d’aide aux petits établissements accessibles. Ce programme permet aux commerçants de rendre leur établissement plus accessible à la communauté handicapée.

Le régime enregistré d’épargne invalidité pour soutenir les personnes invalides de Joliette

Trop peu de personnes en situation de handicap connaissent le REEI en 2022. Cependant, il s’agit de l’un des meilleurs programmes d’épargne et de soutien financier pour les personnes invalides de joliette et du Québec.

Si vous êtes une personne en situation de handicap, n’attendez plus pour aller chercher de l’aide. Il existe un grand nombre de services d’accompagnement professionnel à Joliette pour vous aider à trouver toutes les aides auxquelles vous êtes éligibles. Consultez-les pour améliorer votre situation financière et assurer votre avenir financier.