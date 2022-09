La santé dentaire regroupe plusieurs métiers, mais c’est surtout le chirurgien-dentiste que la plupart connaissent dès lors qu’il s’agit de ce domaine. Cela les pousse à croire que trouver du travail dans la santé dentaire est perdu d’avance. Pourtant, il faut rétablir la vérité : il existe différents métiers dans la santé dentaire. Cela mérite alors un coup d’œil sur les professionnels en santé dentaire.

Hygiéniste dentaire

L’hygiéniste dentaire est un métier fondamental pour la santé dentaire dans la mesure où l’essentiel de sa mission consiste à prévenir les maladies bucco-dentaires, mais aussi d’apprendre les bonnes règles d’hygiène à tout un chacun.

Pour trouver un emploi en tant qu’hygiéniste dentaire, il vous suffit de remplir les conditions suivantes :

un diplôme collégial de 3 ans ;

être membre d’un ordre.

Ces conditions sont essentielles pour pratiquer librement ce métier. En effet, l’hygiéniste dentaire doit aussi être apte à effectuer certaines tâches plus ou moins basiques, à savoir l’évaluation de la santé bucco-dentaire d’un patient, le nettoyage, le polissage et le blanchiment des dents, mais aussi certaines procédures bucco-dentaires régulières.

Secrétaire dentaire

Bien que cela ressemble à un métier général en apparence, le secrétaire dentaire fait bel et bien partie des métiers œuvrant dans la santé dentaire. Cependant, ce métier contribue surtout à assurer le bon fonctionnement du cabinet dentaire et non à soigner les patients directement.

De ce fait, le secrétaire dentaire est chargé de la prise de rendez-vous, du traitement du courrier du chirurgien-dentiste, de la facturation et du classement des dossiers. Cependant, pour exercer et être au maximum de ses capacités, le secrétaire dentaire doit avoir d’excellentes bases dans le domaine dentaire, raison pour laquelle une formation est obligatoire avant d’exercer.

Assistant dentaire

L’assistant dentaire est certainement le plus polyvalent de tous les métiers se trouvant dans la santé dentaire. Effectivement, il peut être amené à assister l’hygiéniste dentaire ou même le chirurgien-dentiste durant les traitements des patients. Parfois même, il est demandé à l’assistant dentaire de suppléer le secrétaire dentaire.

Pour ce qui est des tâches quotidiennes, l’assistant dentaire se charge de préparer les patients et les instruments. En plus de cela, il est également de son devoir de s’occuper des radiographies lorsque cela est nécessaire.

Chirurgien-dentiste

Le chirurgien-dentiste est au centre de l’attention dans le domaine de la santé dentaire. En effet, c’est lui qui effectue la totalité des procédures dentaires : nettoyer, réparer, extraire, corriger ou encore reconstruire une dent.

En raison de toutes les responsabilités qui incombent au chirurgien-dentiste, les exigences sont alors plus élevées puisqu’il doit impérativement obtenir le diplôme de docteur en médecine dentaire, soit 5 années d’étude. Sans oublier que le chirurgien-dentiste doit également être membre d’un ordre professionnel pour pouvoir exercer légalement.