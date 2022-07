Des usagers satisfaits du transport adapté de la MRC de Joliette

Avec un résultat moyen obtenu de plus de 90 % à son sondage, les usagers se disent satisfaits et même très satisfaits des services en transport adaptés offerts par la MRC de Joliette.

Ce sondage, mené entre le 15 avril et le 15 mai 2022, avait pour objectif de connaître la satisfaction de la clientèle à l’égard du service de transport adapté offert par la MRC de Joliette.

Les réponses et les commentaires recensés aideront la MRC à mieux cibler les priorités en vue d’optimiser la qualité du service. Sur les 2 370 personnes admises au transport adapté, la MRC a sondé 986 personnes dites des utilisateurs actifs du service, c’est-à-dire les citoyens ayant voyagé en utilisant nos services au cours des 30 derniers mois.

Le taux de réponse s’élève à 26,57 %, un taux moyen très satisfaisant selon la MRC, considérant que certains sondages ont été complétés par des ressources hébergeant plusieurs utilisateurs.

Les notes recueillies sont très encourageantes et stimulantes pour l’équipe de la MRC. Les usagers ont répondu positivement et les commentaires transmis démontrent un fort taux de satisfaction à l’égard du service à la clientèle. La majorité des questions répondues ont obtenu des notes supérieures à 90 %.

Les résultats se démarquant le plus sont 95 % pour la satisfaction à l’égard du service à la clientèle et 92,75 % pour l’atteinte des objectifs de déplacements.

« Depuis l’intégration du transport adapté à la MRC de Joliette, le 1ier juin 2017, nous nous efforçons d’optimiser cette offre de services à la population. En mars 2020, la MRC de Joliette a procédé à l’acquisition de fourgonnettes afin de mieux répondre à la demande de nos usagers. Avec les résultats obtenus par ce sondage, les membres du Conseil de la MRC et moi-même désirent souligner le travail de notre équipe de la division transport qui a relevé les nombreux défis qu’impliquait une telle décision et qui, par son professionnalisme, sa créativité et son souci d’amélioration continue, a su offrir un service de grande qualité à notre clientèle », a souligné Alain Bellemare, préfet de la MRC.

À la lecture des nombreux commentaires transmis par la clientèle, la MRC constate que les usagers sont heureux de bénéficier de ce service et que ces derniers apprécient le confort et la sécurité que notre service leur apporte de même que la courtoisie du personnel.

Les citoyens soulignent une fois de plus l’amélioration du service depuis que la MRC a acquis sa flotte de fourgonnettes.