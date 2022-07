150 000 $ investi en soutien aux organisations sociocommunautaires d’ici

Les neuf caisses Desjardins de la région de Lanaudière offrent une contribution financière commune et novatrice permettant aux organisations sociocommunautaires lanaudoises d’être appuyées concrètement pour relever leurs défis de gestion et de gouvernance.

La Table des partenaires du développement social de Lanaudière remercie chaleureusement les caisses Desjardins de leur soutien au projet Bénévoles

Conseil Lanaudière, dont la contribution de 50 000 $ par année, et ce, pour

les trois prochaines années, s’ajoute à celles reçues du CISSS de Lanaudière, de Centraide Lanaudière, des Sœurs St-Cœur, de la Table des préfets de Lanaudière et de la Fondation Lucie et André Chagnon.

« Les jumelages entre nos bénévoles-conseils expérimentés et les gestionnaires ou administrateurs permettent le développement de compétences ancrées au sein des organisations » dit Maude Dubé-Ratté,

coordonnatrice du projet.

L’accompagnement permet par exemple de soutenir la réalisation de réflexions stratégiques, la révision de politiques salariales ou de processus

d’embauche.

Les rencontres de partage de pratiques permettent aux directions et aux présidents d’échanger et de s’outiller quant aux pratiques favorables à la

participation citoyenne, la saine gestion et la gouvernance démocratique.

Le projet est coordonné par un comité citoyen, des personnes engagées activement dans le développement social de la région de Lanaudière. Un comité aviseur formé de partenaires d’accompagnement veille à la complémentarité avec les services déjà offerts dans le milieu