Bilan du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de D’Autray-Joliette a présenté les résultats de son année 2021-2022, lors de son assemblée générale annuelle.



Le bilan indique qu'au cours de l’année près de 2 000 jeunes ont été accueillis et accompagnés par le CJE, totalisant 16 000 interventions réalisées.

Ces résultats témoignent, de plus, d'une augmentation marquée du nombre de jeunes ayant obtenu un diplôme d’études secondaires, ainsi qu’un taux plus élevé au niveau de la clientèle âgée de 25 à 35 ans.

Rosalie, une jeune diplômée en communication, a travaillé dans différents domaines et s’est tournée vers le CJE pour réaliser son projet. « Je ne me sentais pas vraiment à ma place dans mon ancien travail, je me sentais désorientée et je voulais m ême retourner aux études. On m’a conseillé d’aller au CJE, où j’ai pu prendre du recul et voir ce que je voulais faire plus tard. J’ai maintenant un nouvel emploi en production événementielle », a-t-elle confié.

La nouveauté a été le thème marquant de cette année, puisque le CJE à revêtu une toute nouvelle image de marque plus actuelle, et que plusieurs nouveaux projets ont été mis en place pour répondre aux besoins des jeunes qui évoluent régulièrement.



L'équipe professionnelle s'est elle-même agrandi pour mieux déployer son dynamique et sa créativité à travers les tâches qui lui reviennent.



« Bien que plusieurs nouveautés aient vu le jour, la mission du CJE reste la même. Le jeune est toujours au cœur de tout ce que nous faisons. Notre équipe est là pour accueillir, aider et collaborer avec les jeunes du territoire, afin qu’ils développent leur plein potentiel personnel et professionnel », a expliqué Carl Bélanger, le président du conseil d’administration du CJE.



Rappelons que le CJE accueille jour après jour des jeunes qui ont besoin d’un coup de main pour leur recherche d’emploi, leur retour aux études, leur persévérance scolaire, leur implication sociale et personnelle, leur intégration en région ou encore pour le démarrage de leur entreprise.

Par différents services et une multitude de projets, le jeune qui franchit la porte du CJE est accompagné dans son cheminement afin d’atteindre ses objectifs de vie.



Bruno Ayotte, directeur général du CJE de D’Autray-Joliette, a souligné l’apport essentiel des partenaires, mais surtout des jeunes qui fréquentent le carrefour.



« Félicitations à tous les jeunes qui, chaque jour, décident d’améliorer leur situation socioprofessionnelle. Ces résultats probants sont signe de réussite et de dépassement de soi pour un nombre considérable de jeunes », a-t-il exprimé.



Toute personne intéressée à lire le rapport annuel complet, peut y accéder à l'adresse MONCJE.COM