10 000 $ remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Un montant de 10 000$ a été versé au fond dédié à la pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) le 11 mai dernier, par 12 restaurants McDonald's qui ont versé l'équivalent de 10 % des produits à la fondation, durant la journée du Grand McDon.

Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a permis d’amasser plus de 35 millions de dollars pour l’oeuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, pour les Manoirs Ronald McDonald et pour de nombreux autres organismes de bienfaisance pour enfants partout au Canada.

À travers ses 16 éditions au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, celle-ci tient à souligner que ce sont près de 300 000 $ qui lui ont été remis à ce jour.

Cette année, la somme amassée sera spécifiquement utilisée afin de revitaliser la salle d’attente de la clinique externe de pédiatrie du CHDL. Ce sont donc tous les enfants et leur famille qui passent par la clinique externe qui pourront en bénéficier.

«Nous sommes, encore une fois cette année, très fière en tant qu’organisation de pouvoir compter sur la grande générosité et le fidèle engagement de la famille Harvey, propriétaire des McDonald’s participants. Cette 16e édition du Grand McDon nous permet une fois de plus d’offrir de meilleurs soins et services pour les enfants qui visiteront le CHDL», souligne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Sur la photo, de gauche à droite : Stéphanie Venne (coordonnatrice aux événements à la fondation), Cédric Harvey (propriétaire de plusieurs McDonald’s), Jessica Harvey (propriétaire de plusieurs McDonald’s), Martin Harvey (propriétaire de plusieurs McDonald’s), Marc Savage (directeur des succursales participantes) ainsi que Maude Malo (directrice générale de la fondation)