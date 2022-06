Un surplus de 9,8 M$ pour la Ville de Joliette

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 30 mai dernier, la Ville de Joliette a déposé son rapport financier 2021 au bilan dépassant les attentes.



Portrait d’une année positive, les résultats expriment une solide santé financière, doublée de grands efforts de gestion des fonds publics, avec notamment un excédent budgétaire de 9 798 293 $, soit le plus élevé depuis des années.

Ce résultat témoigne de la bonne situation de la Ville, bien qu’une grande part de cet excédent soit attribuable à des revenus supplémentaires exceptionnels et ponctuels, liés à des revenus plus élevés que prévu.





Des facteurs exceptionnels



Une part importante des revenus excédentaires de la Ville s’explique par des circonstances particulières, qui ont eu cours en 2021.

Parmi ces facteurs exceptionnels, on peut retenir qu'en raison de la flambée du marché immobilier, des revenus supplémentaires exceptionnels de 2,4 M$ en droits de mutation ont été enregistrés.



On note aussi que les demandes de permis de construction ont connu une hausse importante, augmentant ainsi les revenus de taxation de 1,6 M$.



Aussi, la vente municipale de plusieurs terrains situés dans des secteurs industriels a rapporté 1,7 M$.



La distribution d’électricité par Hydro-Joliette, quant à elle, a généré des recettes de 29,9 M$.



Pour finir, certaines dépenses n'ont pas été utilisée ou ont été ajournées, du fait d’activités de loisirs annulées, de projets reportés par la pandémie et de la baisse des coûts de retrait de la neige, entraînant ainsi une économie de 2,4 M$.





Une gestion responsable de l’excédent



Fidèle à l’approche visionnaire, transparente et vigilante qu’on lui reconnaît, la Ville conduira un suivi serré de l’affectation des surplus.



Ainsi, 1,6 M$ seront ajoutés au fonds de roulement en vue de financer des projets bénéficiant à la qualité de vie des citoyens d’aujourd’hui et de demain. L’augmentation de ce fonds permet d’éviter le recours aux emprunts et les charges d’intérêts.



5,1 M$ seront consacrés au remboursement anticipé de la dette municipale qui, malgré des investissements importants dans les infrastructures publiques et de loisirs, s’élève à 59,7 M$.



De plus, un fonds du logement social sera créé afin de soutenir les organismes et partenaires œuvrant à bonifier l’offre de logement social. Un million de dollars seront consacrés à ce fonds.

« Par ce fonds, la Ville s’engage à répondre aux besoins de logement sociaux sur son territoire, une première mesure concrète pour s’attaquer à la problématique », a mentionné le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.





Réduction de la dette



Afin de limiter l’endettement et son impact financier futur pour les citoyens, la Ville applique une stratégie de réduction de la dette fondée sur le remboursement par anticipation du capital des emprunts réalisés.

Cette méthode rigoureuse lui assure d’épargner des centaines de milliers de dollars sur le remboursement de la dette et des intérêts inhérents.



« Au-delà des chiffres, ce bilan est le fruit d’un travail d’équipe. Une équipe formée du personnel et des élus de la Ville, qui ont tous à cœur d’offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens. Je les en remercie », souligne le maire.



Enfin, rappelons que tous les documents se rattachant au rapport financier 2021 sont dès aujourd’hui disponibles sur le site Web de la Ville à l'adresse joliette.ca