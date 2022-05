Record du nombre de visiteurs pour la fête de la famille de Lavaltrie

La 18 ème édition de la grande Fête de la famille, organisée par Action Famille Lavaltrie, qui avait lieu le 29 mai au Parc Gérard-Lavallée, a connu un succès retentissant.

Chaque année, la Fête de la famille est l’événement lançant les festivités d’été à Lavaltrie. Cette nouvelle édition, suivant la longue pandémie, proposant des activités bonifiées dans le cadre du 350 e anniversaire de la ville de Lavaltrie ainsi qu'une journée bien ensoleillée, a su séduire un grand nombre de familles.

C'est une foule estimée à près de 4000 personnes qui a envahie le site aux multiples activités, jeux et spectacles offerts gratuitement, dans le but de célébrer et témoigner le fait que la famille soit au cœur des préoccupations de tous les acteurs de la communauté.



« Les familles avaient hâte de retrouver cet événement toujours populaire. On l’a bien vu avec tous ces sourires, enfin sans contraintes! L’événement est bien rodé et nos partenaires ont sauté à pieds joints dans l’aventure pour permettre une fête à la hauteur de ce retour en présentiel », a précisé Lisette Falker, directrice générale de l’organisme et responsable de l’événement.



Cette journée familiale a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires et commanditaires tels que la Ville de Lavaltrie, Caroline Proulx, députée de Berthier, Dévolutions, Équipe Rémi Paradis, la Caisse Desjardins de D’Autray, Familiprix Mélanie Boulanger, Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, Coffrages Synergy, L’Église Le Phare, Garage Casaubon, Jean Coutu Lavaltrie, Maîtres Notaires, GC Alarme, ainsi que Benny & amp Co.

La Fête de la famille tient à remercier chacun, en plus de ses nombreux collaborateurs, organismes et bénévoles.