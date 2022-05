Le Joliettain Gilbert Boulet reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur

L’honorable J. Michel Doyon a décoré Gilbert Boulet de la prestigieuse Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés lors d’une cérémonie tenue le dimanche 15 mai dernier.

«Depuis déjà de nombreuses années, M. Boulet établit et met en œuvre des partenariats en appui au développement de la vie culturelle et sociale, le tout, au profit des Joliettains et Joliettaines. En recommandant sa candidature, la Ville souhaite non seulement souligner l’engagement de ce bienfaiteur, mais également le remercier pour son implication», mentionne le maire de la Ville de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

Un parcours exceptionnel

Administrateur de 1984 à 1992 puis président de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de Lanaudière de 1992 à 1999, Gilbert Boulet a également occupé le rôle de vice-président du Mouvement national des Québécois et des Québécoises de 1997 à 1999 et obtenu la médaille de bronze de ce même regroupement en 2001.

Par son implication, Gilbert Boulet a contribué au rayonnement du Ciné répertoire de Joliette. Ce cinéclub, créé il y a 40 ans par le Cégep et le Cinéma RGFM de Joliette, permet aux cinéphiles de la région d’avoir accès à du cinéma d’auteur. Ce cinéclub est l’un des trois derniers encore en activité au Québec.

Il a aussi participé à de nombreux conseils d’administration tels que celui du Centre culturel de Joliette de 1991 à 2017, au Conseil d’établissement du Cégep à Joliette de 1998 à 2002 et au Conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière de 2003 à 2005.

Il contribue également à l’apport culturel de la région par de nombreux projets comme celui de l’Association Québec-France de Lanaudière, dont il est président fondateur, par le biais de laquelle sont créés des jumelages entre des municipalités de Lanaudière et de France.