Des avocats animeront une série de conférences pour aînés dès jeudi

L'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) L'Assomption, organise une série de conférences intitulée Droit et justice pour les aînés, dans le cadre du nouveau projet Justice en Action.

La première conférence de la série se tiendra le jeudi 26 mai à 9h00, au Centre à nous, dans la salle l'appostole, situé à Repentigny.

À travers ces conférences, les avocats Carmelle Marchessault et Vincent de la Boissonnière, aborderont les enjeux juridiques concernant les aînés, et permettront à chacun de discuter autour du sujet.

Il sera question de maltraitance au sein de la famille, notamment de la part d'un enfant ou d'un conjoint, mais aussi d'aiguiller en matière de liens affectifs et de réactions à favoriser selon les situations vécues.



L'événement mettra de plus en lumière la relation avec le propriétaire et les multiples façons de s'en protéger.

Notons que le projet Justice en action sera mené en collaboration avec Juristes à domicile (JAD) et Groupe accès Justice Inc.

Pour toute information, joindre l'AQDR L'Assomption à l'adresse courriel [email protected], ou par téléphone au 450 704-2776.