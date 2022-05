La Ville de Lavaltrie adhère au programme des «Fleurons du Québec»

En cette année du 350e anniversaire de Lavaltrie, la Ville est fière d'annoncer qu'elle a récemment adhéré au programme des Fleurons du Québec.

En adhérant aux Fleurons du Québec, Lavaltrie s’engage dans un processus d’amélioration continu de ses aménagements et souhaite mobiliser sa communauté autour d’un projet commun qui est l’embellissement paysager de la Ville.

Ainsi, Lavaltrie se prépare avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 2022, la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront le territoire de Lavaltrie et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public.

La population lavaltroise ainsi que les entreprises sont donc invitées à jardiner et à fleurir leur environnement, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole digne de mention.

Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de la ville et de sa population.

Des centaines de municipalités ont déjà adhéré aux Fleurons du Québec et ont pu constater les nombreux bénéfices de ce programme novateur avec par exemple une mobilisation citoyenne, une progression de l’embellissement paysager sur le territoire, une hausse de la valeur immobilière, et plus encore.