Joffrey Bouchard élu Président de l’Association des directeurs des MRC

Le directeur général de la MRC de L’Assomption, Joffrey Bouchard, a été élu Président du Conseil d’administration de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ), lors d'une assemblée générale annuelle qui se tenait à Québec.

L’ADGMRCQ regroupe les gestionnaires des municipalités régionales de comté (MRC) sur l’ensemble du territoire québécois. Ce conseil agit en tant qu'instance de concertation, de collaboration et d’action essentielle qui occupe une place importante sur l’échiquier municipal du Québec.

Dans le cadre de ses activités, l'Association, tout en mettant en valeur le dynamisme des MRC et leurs spécificités territoriales, favorise la mise en place de services auprès de ses membres et les activités de représentation.

Directeur général de la MRC de L’Assomption depuis 2012, Jeffrey Bouchard cumule près d’une vingtaine d’années d’expérience dans le milieu municipal et il occupe également le poste de directeur général de la corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption CieNOV depuis 2 ans.

«C’est un grand honneur reçu de mes collègues que j’accepte avec beaucoup d’humilité et c’est une fonction complémentaire à mes engagements actuels que j’accomplirai en donnant le meilleur de moi-même. J’entends porter, au nom des MRC, une voix équilibrée, mais engagée sur les différentes instances nationales avec qui nous sommes appelés à interagir et sur lesquelles nous contribuons», explique-t-il.

Le nouveau directeur général se dit prêt à affronter de nouveaux défis. «Les défis actuels sont nombreux et d’une grande variété pour nos MRC. Je pense notamment à notre participation aux travaux nationaux, pilotés par le Gouvernement du Québec, sur le développement d’une toute nouvelle politique nationale sur l’aménagement et l’architecture ainsi que la réalisation de plans régionaux sur les milieux naturels, dans lesquels sont engagées toutes les MRC du Québec, et au déploiement du Réseau Accès entreprise Québec partout sur les territoires » a déclaré Joffrey Bouchard.

La nouvelle a été accueillie avec fierté par Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L’Assomption. «Non seulement c’est une belle reconnaissance pour notre directeur général, mais il s’agit aussi d’une situation qui va contribuer à faire rayonner encore plus notre magnifique territoire sur diverses tribunes nationales», termine-t-il.