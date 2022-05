COVID-19 : la situation épidémiologique s'améliore, dit le Dr Luc Boileau

Le directeur par intérim de la Santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau a tenu un point de presse pour annoncer que la situation épidémiologique était encourageante.

En effet, les cas de COVID-19, les hospitalisations et le nombre de travailleurs de la santé absents dû au virus sont en constante diminution.

Les prédictions faites par l’INESSS, la semaine dernière, tentent à se confirmer avec la décroissance de tous les indicateurs.

M.Boileau indique que cette situation est certainement due au retrait progressif et prudent des différentes mesures sanitaires.

Il rappelle qu’à partir de samedi minuit, le 14 mai, le port du masque obligatoire dans les espaces publics fermés ne seraient plus de mise. Par contre, il recommande aux personnes vulnérables ou aux personnes qui côtoient des personnes à la santé fragile de continuer à le porter en tout temps.

Également, le masque demeure requis dans les transports collectifs. D’ailleurs, des recommandations sur cette mesure seront faites sous peu au gouvernement. Dans les centres hospitaliers, les CHSLD, dans les CLSC, sauf dans les unités de soins en santé mentale, le couvre-visage sera toujours obligatoire. Les patients dans les cliniques médicales privées ou publiques devront continuer à se couvrir le visage.

Vaccination

Le directeur tenait à clarifier les consignes concernant les doses de rappel du vaccin ARN-messager.

La troisième dose est fortement recommandée pour les personnes de 18 ans et plus, les femmes enceintes et tous les travailleurs de la santé. Les adolescents de 12 à 17 ans qui sont sujets à des risques élevés de complications devraient également la prendre.

La 4e dose est recommandée pour les personnes résidentes dans un CHSLD ou une RPA, qui vivent dans des milieux comportant une proportion élevée de personnes vulnérables, les personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté générale, les immunodéprimées et celles qui vivent dans des communautés isolées ou éloignées.

Les autres groupes ne sont pas concernés, mais elles peuvent s’en prévaloir après avoir eu des explications pour faire un choix éclairé.

L’intervalle entre les doses de rappel est d’attendre au moins trois mois et idéalement entre 5 et 6 mois.

Finalement, avec l’amélioration de la situation au Québec, le Dr Luc Boileau a annoncé que les points de presse se feront de plus en plus rares, mais qu’ils continueront à informer la population.

Portrait des hospitalisations du 30 avril au 6 mai

Par ailleurs, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a rendu disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des analyses qu'il produit en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour une troisième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas COVID hospitaliers déclarés est en diminution (-26%) par rapport à la semaine précédente (951 versus 1 287) ;

La baisse est observée dans tous les groupes d'âge et dans toutes les régions ;

Environ la moitié des cas (48%) sont des personnes « avec la COVID » (la personne est hospitalisée pour une raison autre que la COVID, puis déclarée positive lors de l'admission ou durant le séjour).

Projections des besoins hospitaliers

Basées sur les données colligées jusqu'au 6 mai 2022, les projections annoncent une baisse des nouvelles hospitalisations.

Pour l'ensemble du Québec, elles prévoient, d'ici 2 semaines :

- une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 55 par jour (intervalle de confiance entre 37 et 81) ;

- une diminution des lits réguliers occupés par des patients COVID. Ce nombre se situerait entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (1 068 lits avec un intervalle de confiance entre 974 et 1 171) ;

- une diminution des lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID. Ceux-ci représenteraient environ 20% des lits du niveau 1 défini par le MSSS (35 lits avec un intervalle de confiance entre 32 et 39).