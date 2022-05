Deux nouvelles politiques pour protéger l’environnement à Saint-Jacques

La Municipalité de Saint-Jacques a procédé au dévoilement de deux nouvelles politiques dans le cadre de la journée de l’environnement, le samedi 7 mai dernier.



Ainsi, dans son virage vert, la Municipalité désire inviter les citoyennes et les citoyens à participer aux différentes actions que celle-ci pose tout au long de l’année.

Pour ce faire, le programme d’aide financière pour l’achat d’un arbre ou arbuste consiste à convier les nouveaux propriétaires, ayant construit sur un terrain vacant, à verdir leur devanture et contribuer à protéger la flore d’ici.



Par le fait même, les Jacobines pourront maintenant profiter du programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables, afin de réduire la quantité de déchets qu'impose l’achat de produits jetables. Ce sera un petit pas de plus pour Saint-Jacques, mais se voulant être un grand pas pour l’environnement.



« Tout comme nos citoyennes et citoyens, la Municipalité est préoccupée par l’environnement. Suite à de nombreuses demandes durant ma campagne électorale, je suis heureuse de contribuer dès l’an 1 de mon mandat à la réalisation de deux nouvelles politiques », a mentionné Josyanne Forest, la mairesse.

« La Politique de l’arbre permettra de revitaliser et de verdir les nouveaux secteurs résidentiels de Saint-Jacques. Concernant la politique de produits d’hygiène féminine, je suis très fière d’offrir à nos citoyennes une aide financière visant à favoriser l’utilisation de produits d’hygiène féminine réutilisables », a-t-elle souligné.



« L’environnement est un enjeu très important pour la Municipalité et nous tenons à faire notre part pour la planète. Les deux nouvelles politiques permettent d’avancer d’un petit pas de plus afin de protéger notre environnement et contribuer à devenir plus vert » a ajouté madame Josée Favreau, directrice générale et greffière-trésorière.



Pour Saint-Jacques, le 7 mai fut assurément une journée remplie d’actions vertes par la distribution de compost, d’arbres, de fines herbes, de fleurs et par le lancement des deux nouvelles politiques pour un avenir vert.





Sur la photo, de gauche à droite Josyanne Forest, mairesse de Saint-Jacques, Josée Favreau, directrice générale et greffière-trésorière, et Virginie Laflèche-Lajoie, coordonnatrice aux communications et aux événements.