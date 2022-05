Téléphone et réseau Internet présentement hors service à Rawdon et Saint-Félix-de-Valois

Les Municipalités de Rawdon et de Saint Félix-de-Valois informe que leur système téléphonique et leur réseau Internet sont actuellement hors service.



Suite à un feu de brousailles endommageant les installations de fibre optique des services en question, les techniciens redoublent présentement d'efforts pour rétablir la situation dans les plus brefs délais.



Les deux municipalités remercient leurs citoyennes et citoyens pour leur compréhension, et s'excuse des éventuels désagréments.