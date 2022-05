Gala Méritas: deux étudiants de Lanaudière célébrés pour leur excellence

Deux étudiants de Lanaudière ont été récompensés pour leur excellence par L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) lors du 22 e Gala Méritas du campus de La Pocatière.

Ainsi, Pierre-Frank Therrien de Joliette, a reçu une bourse de 500 $ de La Terre de chez nous pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de première année dans le programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments.

De son côté, Alexandre Gagnon de Saint-Sulpice, s'est mérité le Prix hommage Hilaire St-Arnaud remis par Ball Superior. Ce prix, d'une valeur de 500 $, est décerné à un étudiant qui a démontré, par ses actions, son attitude positive et sa personnalité, des qualités importantes comme l’innovation, la créativité, le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe qui sont la pierre angulaire du projet éducatif, à l'image du parcours d'un ancien professeur de l'ITAQ, Hilaire St-Arnaud.



L’événement qui a eu lieu le mercredi 27 avril dernier a récompensé 58 futurs technologues de toutes les régions du Québec. « La relève pour notre secteur agroalimentaire est talentueuse, passionnée et porteuse d’un avenir prometteur pour notre agriculture. Le Gala Méritas permet de souligner les efforts et les accomplissements remarquables de nos jeunes. Bravo! », a souligné André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.



« Nous pouvons être fiers du parcours de nos étudiantes et étudiants récompensé lors

de la soirée. Je remercie les partenaires qui ont contribué financièrement au succès de

ce gala. Cet appui témoigne de l’importance qu’ils accordent à la relève de demain », s'est exprimé Alain Chalifoux, président d’honneur de l’événement et président du conseil d’administration de l’ITAQ.





Des partenaires fidèles



Cette année encore, l’ITAQ a pu compter sur la générosité de nombreux partenaires issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Au total, 63 prix et bourses ont

été remis en leur nom, représentant une somme de près de 30 000 dollars. L’ITAQ tient à remercier sincèrement tous les partenaires de ce gala.



Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire ont été invitées à souscrire à la campagne de financement annuelle réalisée par la Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière au cours du printemps dernier. L’Institut tient d’ailleurs à remercier la Fondation pour la conduite de cette vaste campagne annuelle.



Précisons enfin qu’il est possible de revoir la cérémonie sur la page Facebook de l’Institut @ITAQofficiel.



Rappelons que l’ITAQ est le seul établissement d’enseignement collégial dédié exclusivement à l’agroalimentaire au Québec. Il offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, alimentaires, agroenvironnementales, horticoles et équines, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité.



Pour plus d’information sur l’Institut, consulter son site Web à l'adresse itaq.ca