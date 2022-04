Une nouvelle initiative : Salon de la périnatalité et de la famille à Berthierville

Un Salon de la périnatalité et de la famille, tout premier événement du genre dans la MRC de D’Autray, aura lieu le 1er mai prochain à Berthierville, de 10h à 16h, à l’école Pierre-de-Lestage.



Près d’une trentaine d’exposants seront sur place. Des conférences seront présentées, ainsi qu'un spectacle et des animations pour les tout-petits.

Un service de halte-garderie sera aussi à disposition, tout comme l'accès à une vérification de sièges d’auto, ainsi que plusieurs autres divertissements et informations sur le thème de la périnatalité et de la famille.



Avec comme porte-parole Dominique Bernèche, l'événement invite ainsi tous les parents et futurs parents de la MRC, ainsi que les personnes ayant à cœur le bien-être des familles, à y découvrir tout ce qui s’offre à eux sur le sujet dans la région.

Le Centre de ressources périnatales et Maison de la famille Cible Famille Brandon, en collaboration avec les Maisons de la famille Aux quatre vents, Action Famille Lanoraie et Action Famille Lavaltrie sont à l'origine de l'organisation de cette journée d'envergure.



Rappelons qu'il est possible de suivre ces organismes sur leurs sites Web respectifs ou encore sur leurs réseaux sociaux.