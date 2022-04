Bilan de l'année de Saint-Félix-de-Valois

Les engagements en environnement se multiplient à Saint-Félix-de-Valois, et en ce jour de la Terre, la Municipalité dresse le bilan de la dernière année.

« Nous sommes déjà bien engagées comme Municipalité dans la transition énergétique et allons intégrer le développement durable comme ligne directrice de nos actions », a souligné Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

« Transport, verdissement, protection, gestion des eaux, nous allons utiliser différents moyens afin de contribuer à notre échelle au bien de notre communauté », a-t-elle ajouté.





Contribution citoyenne



Saint-Félix-de-Valois a pris de nombreux engagements et s'investit dans de nombreux projets afin de contribuer à la transition écologique. En 2022, un nouveau comité consultatif en environnement a vu le jour en faisant place à trois citoyens impliqués.

Le comité a le mandat de donner des avis et faire des recommandations sur toute demande qui lui est soumise en matière d’environnement, sur le développement durable, la lutte aux changements climatiques et sur tout dossier relatif à la qualité du milieu.

Le premier geste accompli a été l’engagement comme Ville amie des papillons monarques pris lors de la séance du conseil, le 11 avril dernier. L’initiative de la Fondation David Suzuki vise à protéger l’habitat de ce papillon emblématique dont la population a grandement chuté depuis 20 ans.





Politique et soutien à la communauté



La municipalité travaille à la mise à jour de sa planification stratégique de développement durable qui aura au cœur de ses priorités la notion d’équité sociale et environnementale, de lutte aux changements climatiques et de préservation des écosystèmes naturels.

De plus, la politique de soutien en environnement est en mise à jour afin de bonifier l'éventail de produits admissibles à un soutien à l’achat en plus des couches lavables et toilettes à faible consommation d'eau.





Transport actif et durable



En transport durable, huit nouvelles bornes de recharges de rue pour véhicules électriques seront installées cette année afin de bonifier le circuit électrique dans la Municipalité.

De plus, au cours de l’année dernière, 4,2 km de pistes et de voies cyclables ont été ajoutés grâce au programme PRIMADA et à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière afin de boucler son réseau cyclable.



Verdissement

L'année 2022 a été proclamée année du jardinage et près de 2000 plants comestibles tels que des arbres, des arbustes, des plantes et des légumes, indigènes et/ou nectarifères, seront distribués gratuitement à l'occasion de la Journée de l'arbre du 21 mai prochain.

D'autres gestes et contenus de sensibilisation seront d'ailleurs posés et diffusés afin de

préserver les écosystèmes des insectes pollinisateurs, dont celui du papillon monarque.

Finalement, la municipalité participera durant le mois de mai, au relais de plantation d'arbres de la MRC de Matawinie en s’engageant à planter 100 arbres.