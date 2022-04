La Ville de Joliette offrira gratuitement des arbres et du compost le 14 mai prochain

La Ville de Joliette remettra gratuitement des arbres, des arbustes et du compost à ses citoyens, dans le cadre de la Journée de l'arbre et de l'environnement qui aura lieu le 14 mai prochain.

L'activité se déroulera au stationnement du parc Louis-Querbes, de 8 h à 15 h. La distribution sera offerte beau temps, mauvais temps, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les quantités par variété seront limitées et aucune réservation ne sera requise. Il sera possible de choisir la collecte de compost en libre-service ou par des préposés. Ce seront les Scouts qui offriront le remplissage à prix modique. Il est conseillé d'apporter de l'argent liquide pour payer les services de sacs et de pelles mécaniques.

Aucun matériel ne sera fourni pour ceux et celles qui souhaitent collecter eux-mêmes leur compost. La Ville recommande donc à ces personnes d'apporter des pelles et des contenants pour le chargement et le transport.

Obtenir un arbre

Pour recevoir un arbre, une preuve de résidence avec photo sera requise (compte de taxes, d'électricité ou permis de conduire).

Limite d'un seul arbre par adresse civique. Si une personne prouve qu'elle possède un immeuble, elle peut recevoir un maximum de deux arbres.

Avant d'arriver sur place, il est conseillé que le coffre de la voiture comporte un espace suffisant.

Il est possible de consulter les variétés d'arbres disponibles pour la collecte et trouver des conseils sur la plantation au joliette.ca/services-citoyens/journee-de-larbre-et-de-lenvironnement