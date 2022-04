Le BC des Joyeux Lutins recherche des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial

C’est pour recruter et démystifier la profession de responsable de garde en milieu familial (RSG) que le Bureau Coordonnateur (BC), Les Joyeux Lutins, invite la population aux Galeries Joliette, les 22 et 23 avril prochain.

Le bureau coordonnateur des services de garde éducatifs en milieu familial dans la MRC de Joliette souhaite ainsi résoudre l’équation : + de RSG = + de places.



« Même si l’équation semble facile, il n’est pas simple de recruter des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial. D’abord, parce que les conditions et l’encadrement offerts par le bureau coordonnateur sont méconnus, et aussi parce que nous devons la résoudre dans l’intérêt des enfants ! La santé, la sécurité et le bien-être

des enfants seront toujours notre priorité », de préciser Nathalie Loranger, directrice générale du CPE Les Joyeux Lutins.



En plus d’être passionnée par la petite enfance et de manifester les aptitudes requises, la personne qui désire offrir un service de garde éducatif en milieu familial doit avoir 18 ans et plus, disposer de l’espace requis pour les activités quotidiennes et compléter quelques formations cumulatives d’une durée minimale de 45 heures.





Des avantages intéressants à devenir RSG



La perspective de diriger sa propre entreprise à titre de travailleuse autonome est déjà un avantage intéressant. À cela s’ajoute le privilège de voir ses enfants grandir, de travailler à la maison dans un environnement qui nous ressemble, d’avoir la possibilité d’être remplacée et d’être soutenue par l’équipe du bureau coordonnateur.

Le salaire d’une personne responsable de service de garde éducatif en milieu familial peut atteindre plus de 53 000 $, sans parler de la somme de 3 500 $ qui est offerte dès le démarrage.



Pour en savoir plus sur les incitatifs financiers ou pour poser des questions quant à la formation, au soutien, à l'accompagnement, aux besoins particuliers, et plus encore, le BC Les Joyeux Lutins attend chacun le 22 avril de 13 h 30 à 19 h, et le 23 avril de 10 h à 15 h aux Galeries Joliette, tout près de l’aire de restauration.



Un bureau coordonnateur en soutien aux RSG



Le bureau coordonnateur agréé par le ministère de la Famille a la responsabilité de coordonner, sur le territoire de la MRC de Joliette, les services de garde éducatifs à l’enfance, offerts par les responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial.



Son rôle est de superviser et de soutenir les responsables, afin d'assurer la santé, la sécurité, et le bien-être des enfants, en plus de veiller à l’application du programme éducatif et des saines habitudes de vie.