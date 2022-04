Une séance de cinéma adaptée aura lieu pour le mois de l'autisme

Les membres de la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) sont gracieusement invités au Cinéma RGMF Joliette pour le visionnement du film Sonic 2, le dimanche 10 avril prochain, dont l'arrivée à la séance est prévue pour 9h20, et la séance pour 10 h.

Pour l’occasion du mois de l'autisme, ce sera une projection adaptée. La séance de cinéma prendra ainsi en compte les particularités sensorielles des personnes autistes. Lors de la séance proposée par le Cinéma RGFM de Joliette, l’intensité du son du film sera diminué et les lumières de la salle seront tamisées.

Ces petits ajustements permettront à tous les spectateurs de vivre un temps cinématographique confortable et de grande qualité, ce qui n'est pas accessible le reste de l'année.

En effet, la Société de l’Autisme Région Lanaudière, tout au long du mois d’avril, mois de l’autisme, tente, par des projets bien spéciaux, de sensibiliser et d’informer la population lanaudoise quant à la réalité des personnes vivant avec un trouble du spectre autistique (TSA), souhaitant ainsi solliciter la participation de chacun, en ce qui a trait à ce mois de soutien.

Rappelons que la SARL est un organisme à but non lucratif qui regroupe les familles de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et de toutes autres personnes intéressées à la cause.



Notons que puisque les places sont limitées, les inscriptions sont obligatoires. Pour cela joindre le 1 888-759-9788, poste 1.

Pour plus d'informations joindre l'organisme par téléphone au 450-759-9788, ou par courriel à l'adresse [email protected]