Un mandat de grève pour les conducteurs de Lanau Bus

Les pharmaciens du Québec sont désormais autorisés à prescrire l’antiviral Paxlovid aux patients symptomatiques de la COVID−19 qui sont à risque de développer des complications et qui présentent un résultat positif à un test de dépistage, qu’il s’agisse d’un test TAAN ou d’un autotest distribué en pharmacie. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable de l’application des lois professionnelles, Danielle McCann, estiment que l’accès à une ordonnance d’un pharmacien depuis l’une des 1900 pharmacies communautaires du Québec permettra d’offrir des soins de proximité et de favoriser une amorce de traitement plus rapide.