Invitation à la 2e édition du Cyclofest de Rawdon pour les passionnés de Vélo de route et de montagne

La Municipalité de Rawdon est très fière d’inviter les passionnés de vélo de route ou de montagne, petits ou grands, à s’inscrire dès maintenant au Cyclofest 2022 qui aura lieu le samedi 11 juin prochain.

Les participants de tous âges sont invités à choisir le parcours de leur choix, des distances allant de 25 à 100 km menant vers des paysages à couper le souffle de Rawdon et de ses environs.

Pour s'assurer une place dans les départs prévus au Rawdon Golf Resort, il suffit de s’inscrire en ligne au rawdon.ca ou directement via l'adresse inscriptionenligne.ca



De plus, au retour de ces différents parcours à vélo, la Municipalité de Rawdon convie les participants à une belle fête sous le chapiteau, avec musique, tirage, massage et lunch($) offert sur le site du Rawdon Golf Resort.



Rappelons que Rawdon présentait la première édition du Cyclofest en 2019 et que la pandémie a retardé la tenue de cette 2e édition tant attendue des amateurs, qui apprécient particulièrement de rouler dans le secteur.

