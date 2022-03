Décès de Jean-Guy Ratelle: le conseil municipal présente ses condoléances à la famille

C'est avec tristesse que le conseil et l’équipe municipale ont appris le décès, le 24 mars, d’un ancien conseiller de la Ville de Saint-Charles-Borromée, Jean-Guy Ratelle.

Homme impliqué et bienveillant, M. Ratelle a fait une incursion de 6 ans en politique, de

novembre 1978 à novembre 1984.

Durant ces années, pendant lesquels il agissait à titre d’échevin ou de conseiller municipal, sous l’administration du maire, Gaby Larrivée, Saint-Charles-Borromée aura vécu cette époque québécoise marquée par la récession, la question référendaire et par la réforme du système municipal en 1980.



Durant ces années, on peut aussi souligner quelques moments historiques comme le 125e

anniversaire de la corporation municipale en 1980, l’embâcle de la rivière L’Assomption en 1981, avec d’importants sinistres d’inondations sur les rues Sainte-Adèle, la Pointe-Bazinet et les terrains situés derrière l’Auberge des gouverneurs, actuelle Résidence La Volière.



Jean-Guy Ratelle a habité sur la place de l’Entente la majeure partie de sa vie, et ces

dernières années aux Habitations Bordeleau, à deux pas de l’hôtel de ville.

« Le décès de M. Jean-Guy Ratelle constitue une perte pour la communauté charloise et au nom des membres du conseil et de tous les employés, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille. Nous gardons le souvenir d’un homme intègre et estimé dans sa fonction d’élu et de citoyen », souligne le maire, Robert Bibeau.

Afin d'honorer sa mémoire, les drapeaux de l’hôtel de ville seront mis en berne lors de la

journée des funérailles.