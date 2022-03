Une enquête révèle que les tendances du marché résidentiel retrouve leur niveau d'avant la pandémie

Aux bonheurs des aînés Lanaudière appelle à la prise de conscience de la richesse de toute vie, et met en lumière l'importance de préserver le sort des personnes aînées, ainsi que leur actions dans la société. L'organisme côtoie chaque jour des aînés extraordinaires, qui travaillent, qui font du bénévolat, qui sont entrepreneurs, qui prennent soin de leurs petits-enfants, et qui transmettent leur savoir et leurs connaissances de manière efficace.