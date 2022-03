Un partenariat de 5 ans entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et le Centre culturel Desjardins

Le maire de la Ville de Saint-Charles-Borromée, Robert Bibeau, annonce le renouvellement de son partenariat avec le Centre culturel Desjardins (CCD), pour une durée de 5 ans, soit de 2021 à 2026.

La signature de l’entente avait lieu, hier, le 17 mars, en après-midi.



Cet engagement est une marque de confiance qui rend le conseil municipal fier et optimiste quant au rayonnement de la culture.

L’entente comprend un investissement de 260 000 $ pour 5 ans et permettra au Centre culturel, outre sa mission principale de diffuseur majeur de spectacles en arts de la scène, de poursuivre des mandats diversifiés au bénéfice des Charlois.

Il s'agit notamment de la distribution de billets à la loterie culturelle annuelle de la Ville, d'un rabais de 30 % accordé aux résidents charlois sur toutes les représentations de la série Jeune public, des ateliers au Festival des petits bonheurs, du retour des cabarets de l’humour au Centre André- Hénault pour les 5 prochains étés ainsi que de l’animation culturelle pour les enfants du camps de jour de Bosco.

« Avec la salle fraichement rénovée et grâce à son rôle d’acteur de référence dans les arts de la scène, le Centre culturel Desjardins prend toute la place qui lui revient dans le cœur des Charlois. La Ville prend aussi le tremplin de la reprise événementielle, artistique et culturelle pour renouveler et élargir son offre culturelle aux Charlois et ainsi pérenniser la place de cet important diffuseur en arts de la scène dans notre vie charloise », a soutenu Robert Bibeau, maire de la ville de Saint-Charles-Borromée.

Les deux partenaires croient par ailleurs que cette entente est une façon d’agir localement pour donner les moyens au Centre culturel Desjardins d’accomplir au mieux son mandat de stimuler encore davantage l’appropriation des arts et de la culture par les citoyens.

« La participation des municipalités est primordiale afin que nous puissions maintenir toutes nos actions de médiation et d’accessibilité pour tous aux arts et cette entente est un exemple éloquent de la sensibilité des élus charlois de favoriser l’épanouissement de leurs citoyens et un milieu de vie attrayant », a mentionné Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique.