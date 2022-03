Les personnes vivant avec la Trisomie 21 ont leur place dans la société

À l’occasion du 70e anniversaire de la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), deux nouvelles co-porte-parole feront briller la 34e Semaine à travers le Québec. Il s'agit de Laure Waridel, auteure, et Julie Bourque, membre du CA de la SQDI et personne vivant avec une déficience intellectuelle. Laure Waridel est écosociologue et professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. Elle est aussi la maman d’Alphée, une jeune fille de 16 ans qui vit avec une déficience intellectuelle.