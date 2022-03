Médaille d'or et qualification au Championnat du monde, deux athlètes de Chertsey performent

Le Club d'haltérophilie Guerriers présente Emily et Brayan Ibanez qui se sont démarqués par leurs performances, lors de la March Madness, une compétition d'haltérophilie certifiée et antidopage par la fédération ontarienne d'haltérophilie, qui avait lieu la fin de semaine du 12 et 13 mars, faisant ainsi la fierté de la Municipalité de Chertsey.

En effet, Emily Ibanez a décroché la médaille d'or, avec un total de 136 kg, soit un arraché à 61 kg et un épaulé-jeté à 75 kg.

Ainsi, elle réussit à stabiliser sa performance malgré la situation de pandémie qui touche tout le monde.

Brayan Ibanez, de son côté, s'est dépassé lors de cette compétition, améliorant son total de 21kg.

Il réussit alors la marque pour se qualifier au Championnat du monde junior d'haltérophilie à seulement 15 ans.

Le jeune haltérophile termine donc avec un arraché à 125 kg et un épaulé-jeté à 148 kg, pour un total olympique de 273 kg.

Malheureusement, il ne pourra pas représenter le Canada au Junior, à cause d'un délai dépassé, toutefois, il représentera Chertsey, le Québec et le Canada au Championnat du monde jeunesse.