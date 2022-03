Le Salon de l’emploi Matawinie ouvrira ses portes au mois de mai prochain

La Chambre de commerce Brandon annonce l'ouverture des portes du Salon de l'emploi Matawinie, qui débutera le 19 mai, à compter de 13 h, dans quatre municipalité de Lanaudière.

En effet, la 2e édition du Salon de l’emploi sera répartie en simultanée dans 4 pôles de la Matawinie, à savoir, Rawdon, Saint-Donat, Saint-Félix-de-Valois ainsi que Saint-Michel-des-Saints.

Ces lieux « communs » seront aménagés pour recevoir les visiteurs qui souhaitent en apprendre un peu plus sur la région et les secteurs d’activité du territoire. Ceux-ci pourront également rencontrer les représentants d’entreprises qui choisiront d’être sur place.

Le Salon de l'emploi aura donc lieu au Centre Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois, à la Maison de la Culture à Saint-Donat, au Club de Golf à Rawdon, ainsi qu'à la Salle communautaire de Saint-Michel-des-Saints.

Cela marquera une édition qui se veut innovante faisant place à un vent de changement, en proposant, aux entreprises qui sont à la recherche de main-d’œuvre, un salon dit « mobile » où les mots « nouveauté » et « dynamisme » prennent tout leur sens.

Ces 4 points de ralliement constituent l'une des activités du salon de l’emploi qui le rendra actif dans l’entièreté de la Matawinie.

En effet, à partir de ces pôles où les chercheurs d’emploi pourront trouver différentes informations afin de les aider dans leurs recherches, ils pourront par la suite se rendre dans les entreprises participantes, afin de les visiter.

Cette nouveauté permettra aux entreprises participantes d’accueillir les candidats directement dans leurs installations et d’ainsi de mettre en lumière leur accueil et leur culture d’entreprise.

Notons toutefois que les entreprises qui participeront au Salon de l’emploi en direct de leur entreprise devront tenir compte de trois points importants, à savoir, prévoir une personne pour accueillir les chercheurs d’emplois, mettre en place un système pour effectuer les visites guidées, et finalement prévoir des formulaires pour permettre aux candidats de postuler.

Rappelons qu'une formation en ressources humaines, en visioconférence d’une durée de 4 heures, est aussi l'un des volets du Salon de l'emploi à travers cette 2e édition, offrant de se perfectionner au niveau du recrutement de personnel, permettant de se préparer au mieux pour le Salon du mois de mai prochain.

Pour découvrir cette visioconférence présentée à travers un autre article du Journal de Joliette, cliquer sur le lien en bas d'aricle.

Pour connaitre les coûts d'une participation à l'événement, pour plus d'informations ou pour les réservations joindre l'adresse [email protected] ou le (450) 883-0717, poste 222.

Notons aussi que la date limite d’inscription est le 25 mars à 16h30.

Pour finir, soulignons que cet événement est rendu possible grâce à Services Québec et ses partenaires tels que la Société d’aide au développement des communautés (SADC) Matawinie, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Matawinie et le Service de développement local et régional de la MRC de Matawinie.