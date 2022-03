Merveilles d'Abeilles de Saint-Didace lance une gamme variée de miels thérapeutiques

À travers ce mariage réussi entre l’aromathérapie et l’apithérapie, les arômiels de Merveilles d'Abeilles, situé à Saint-Didace, se composent exclusivement d'un miel d’été 100% naturel, non filtré et non pasteurisé, en plus d'une huile essentielle biologique de l’entreprise québécoise Divine Essence.

Cela donne ainsi naissance à un miel thérapeutique de qualité supérieure, fabriqué avec des ingrédients purs.



Soulignons que tous les arômiels de Merveilles d'Abeilles sont certifiés Aliments du Québec et Goûtez Lanaudière.



Une puissante synergie entre le miel et les huiles essentielles

En plus de ses propriétés apithérapeutiques, le miel est un excellent vecteur pour les huiles essentielles. En effet, les vertus de ces huiles sont décuplées par les vertus du miel, celui-ci favorisant leur absorption et leur assimilation par l’organisme, tout en douceur.

L’arômiel permet alors de bénéficier de la synergie démontrée entre l’aromathérapie et l’apithérapie, leur usage combiné augmentant considérablement la puissance des propriétés du miel et des vertus médicinales des plantes.

Ces produits naturels maximises donc les bienfaits naturels des huiles essentielles, aussi nombreux que variés.

De plus, un arômiel se choisi en fonction des propriétés de l’huile essentielle qui le compose.

Ainsi, tous peuvent être utilisés pour traiter des maux courants, afin de soulager les symptômes du rhume et de la grippe, augmenter son bien-être global, favoriser la digestion, améliorer le sommeil, et bien plus encore.

Contrairement au miel, les arômiels se consomment à titre curatif, c’est-à-dire sur une période allant de 10 à 30 jours, que l’on espace selon ses besoins.

Tout comme les huiles essentielles, ceux-ci ne devraient pas remplacer un traitement médical prescrit par un médecin. En cas de doute, mieux vaut consulter un professionnel de la santé avant d’en faire l’usage.

Bien présent dans les grands marchés du Québec, notons qu'il est aussi possible de s'en procurer en ligne.



Pour finir, soulignons que la Chambre de commerce Brandon est un partenaire des arômiels de Merveille d'Abeille.