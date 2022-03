Une pièce de théâtre sur le thème des aînés sera en représentation à Joliette

Le réseau FADOQ - Région Lanaudière annonce la pièce de théâtre documentaire de l'auteur François Grisé, intitulée Tout inclus, qui sera représentée le samedi 19 mars prochain à 19h, au Centre culturel Desjardins de Joliette.

Cette pièce relate les rencontres touchantes de l’auteur avec des personnes âgées, après avoir passé un mois en résidence privée pour aînés.

En effet, bien qu’il ne soit pas rendu à cet âge, François Grisé a décidé de vivre pendant un mois dans une résidence de Val-d’Or. Il a ainsi transformé cette expérience en pièce de théâtre qui prend position sur la façon dont notre société gère la fin de la vie.

L’auteur offre également une réflexion sur les défis du vieillissement et propose de s’engager pour trouver des solutions concrètes qui répondent aux besoins tout autant qu’aux aspirations de ceux que nous devenons au fil des jours : des vieux.

« La démarche de François Grisé, tout comme celle du Réseau FADOQ, met en lumière plusieurs problématiques », a expliqué Caroline Majeau, directrice générale du réseau.

« Entre autres au Québec, plus on vieillit et plus on déménage! À la FADOQ, nous croyons qu’il faut penser adaptabilité et long terme et s’assurer que les logements seront conçus pour les différentes étapes de la vie. Il faut penser à développer des quartiers accessibles à tous et favoriser financièrement, fiscalement et physiquement le maintien à domicile », a-t-elle poursuivi.

Rappelons que FADOQ - Région Lanaudière célébrait son 50e anniversaire le 4 mars dernier, lors d'une soirée VIP intitulée l'Envers du décor, pendant laquelle l'auteur de la pièce avait pu être rencontré.

Aussi, pour souligner ses 50 ans, le réseau offre à ses membres FADOQ un rabais de 25% sur le billet de la pièce de théâtre.

Pour finir FADOQ - Région Lanaudière remercie le Centre culturel Desjardins ainsi que le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies pour sa collaboration entourant l'événement.

Pour une adhésion au réseau, ou pour renouveler celle-ci, il est possible de joindre l'adresse fadoq.ca/lanaudiere ou le 450 759-7422, poste 221.