Une nouvelle agente à la Corporation de développement est engagée à Saint-Damien

La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annonce aujourd’hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu’une nouvelle maison des aînés (MDA) sera construite à Sainte-Élisabeth, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Le projet consiste à construire une installation se rapprochant du concept des MDA, d’une capacité de 42 lits répartis en quatre unités, en lieu et place du Centre d’hébergement de Sainte-Élisabeth, fermé depuis 2019.