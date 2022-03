Un nouveau procédé pour la prise de rendez-vous des prélèvements sanguins voit le jour

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite informer la population qu’à compter du 7 mars prochain, les rendez-vous pour les prélèvements sanguins se prendront en ligne, sur le site Web de Clic Santé, dans les MRC de Matawinie, de Montcalm et de D’Autray.

Cette mesure concerne les centres locaux de services communautaires (CLSC) de Saint-Donat, de Chertsey, de Rawdon, de Saint-Jean- de-Matha, de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Esprit, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Berthierville, ainsi que de Lavaltrie.

La clientèle pourra ainsi gérer ses rendez-vous à l’adresse portal3.clicsante.ca/

Notons, toutefois, qu'en cas de difficulté, il sera possible de prendre rendez-vous par téléphone au 1 833 991-2663.

« Nous sommes très heureux de pouvoir améliorer l’offre de service populationnel sur le territoire de Lanaudière et ainsi de faciliter l’accès des usagers à la prise de rendez-vous », souligne Maryse Poupart, présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière.



Rappelons à la population qu’au moment du rendez-vous dans un centre de prélèvements, il est obligatoire d'avoir en main la prescription du médecin spécifiant les analyses demandées, ainsi que la carte d’assurance-maladie.



Aussi, avant chaque rendez-vous, il est important de s'assurer de connaître les directives liées au prélèvement, tel que le besoin d'être à jeun ou non et, s’il y a lieu, la durée du jeûne.