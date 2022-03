Une conférence de Yves Groleau sur la liquidité et la réussite à Saint-Gabriel

Suite à un franc succès l’année passée, Yves Groleau, docteur en administration à l’UQTR, présentera sa nouvelle conférence « Une saine liquidité: Condition de votre réussite?, le mercredi 13 avril, de 17h à 19h, à Saint-Gabriel.

Cette présentation sera possible grâce à la collaboration de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de la Chambre de commerce Brandon, et celle-ci sera tenue dans l’ancien presbytère de Saint-Gabriel, au 25 boulevard Houle.

Yves Groleau pose ouvertement la question : La liquidité peut-elle avoir une influence sur la réussite d’une entreprise ? La réponse est assurément positive si l’on réussit à la mesurer adéquatement.

Le conférencier, animant son auditoire de façon très vivante, intéressante et interactive, s'inspire d’une histoire ayant eu cours dans les années 70, alors que W.T. Grant, géant américain du commerce de détail, faisait faillite et créait une onde de choc chez nos voisins du sud. Ainsi, on comprit mieux la raison de cette défaillance par la suite, en instaurant l’état des flux de trésorerie.

Voilà pourquoi Yves Groleau, spécialiste en gestion de la PME, présentera cette histoire, ainsi que les moyens de prévention qu’elle a permis de connaître, et surtout, il partagera des outils de mesure gratuits.

Notons que pour assister à la conférence, il est indispensable de réserver sa place, sachant que celle-ci sont limitées.

De plus, de la nourriture est offerte sur place et est incluse dans le prix du billet.

Pour toute information, ou réservation joindre par courriel l’adresse [email protected] ou par téléphone le 450-835-2105.