Un nouveau transport adapté pour atteindre le site de vaccination des Galeries Joliette

Devant la nouvelle des assouplissements aux mesures sanitaires, qui doivent conduire à une levée complète des restrictions imposées aux québécois à compter du 14 mars, la MRC de Joliette a mis en place En route vers mon vaccin, une initiative consistant à permettre aux citoyens d'utiliser le service de transport adapté pour se déplacer jusqu'au site de vaccination des Galeries Joliette.

Ce service ne requiert pas de devoir compléter les documents habituellement nécessaires pour y être admis, cependant, il est à noter que la tarification habituelle s'applique, variant entre 4,50 $ et 8 $ pour un aller-retour selon le lieu de résidence.

Puisque certains citoyens ont des contraintes en matière de déplacement, il s’agit d’un transport entre le lieu de résidence et la clinique de vaccination. Une fois la date et l'heure du vaccin confirmées, l’usager se doit de composer le 450 759-8931 entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, et entre 7 h 30 et 18 h, le samedi et le dimanche, pour réserver un transport.

Il est à souligner que pour les déplacements du mardi au vendredi, les citoyens sont priés de réserver au plus tard la veille avant 15 h et pour les déplacements du samedi au lundi, au plus tard le vendredi avant 15 h.

Notons que ce service est offert tous les jours de 6 h à minuit.

« En combinant les efforts de chacun, nous croyons que la vie pourra bientôt reprendre son cours normal. Nous espérons qu'en offrant ce service, nous allons contribuer à éliminer l'obstacle à la vaccination que peut constituer le transport », indique monsieur Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Rappelons que la municipalité dispose d'une flotte de véhicules adaptés et d'une équipe de professionnels chevronnés dont l'expertise est mise à profit de la clientèle avec des aides à la mobilité (canne, fauteuil, marchette, déambulateur, etc.).