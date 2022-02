L’annonce du transfert de 5 000 emplois en région par le gouvernement du Québec répond à une demande structurante de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), tout en corrigeant l’erreur historique de la centralisation des services de l’État.

La Fédération concrétise cet engagement pris par le premier ministre du Québec, François Legault, lors du Congrès annuel de la FQM de 2018; et qu’il a répété dans le cadre de son discours inaugural.

Rappelons que cette promesse faisait échos à la plateforme électorale des régions adoptée par la Fédération.

« Ceci aura pour effet d’accroître la présence de fonctionnaires dans nos collectivités, contribuant ainsi à leur dynamisme et à leur vitalité. À titre de porte-parole des régions, la FQM est persuadée qu’une présence accrue sur le territoire redonnera aux ministères le goût d’adapter leurs politiques et programmes en fonction des besoins de nos régions, ce qui les rendra plus efficaces », a souligné Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Ce dernier a d'ailleurs remercié tout particulièrement, Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor, pour avoir entendu l’importance de cet enjeu lors d’une rencontre sur le sujet en 2021.

De plus, la FQM appuie la démarche du gouvernement consistant à favoriser d’abord les MRC dévitalisées.

« Le transfert d’emplois gouvernementaux signifie l’arrivée de travailleurs et de nouvelles familles qui viendront s’établir partout dans les communautés. Ceci aura pour effet de diversifier la démographie et de dynamiser les milieux. Il n’est pas seulement question de survie des territoires, mais bien de saisir une occasion unique de mettre en valeur toutes les ressources des régions et de préserver la diversité régionale qui a toujours fait la force du Québec », a insisté M. Demers.

