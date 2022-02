Le CRÉDIL dessert la MRC de Matawinie en services d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Le Comité Régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), reçoit le mandat de desservir la MRC de Matawinie en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes.

Ce projet est initié dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Les travaux de la Table de concertation en immigration de la MRC de Matawinie, du CRÉDIL et du MIFI, ont, en effet, démontré que ce territoire accueille de plus en plus de personnes immigrantes sur son sol.

Cela explique la nécessité d’avoir un organisme qui offre à la fois des services d’accueil et d’intégration et qui participe à la réflexion, aux actions et à l’accompagnement des acteurs du territoire sur les enjeux de l’immigration, le tout en cohérence avec les priorités des acteurs municipaux.

Considérant l’expertise du CRÉDIL et sa présence de longue date dans la MRC de Joliette, c’est celui-ci qui a été mandaté, au cours de la dernière année, pour offrir soutien et accompagnement aux personnes immigrantes du territoire de la MRC de Matawinie, incluant les travailleurs temporaires et les résidents permanents.

Les agents d’intégration de l'organisme seront donc présents dans les points de services situés à Rawdon, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Donat et Saint-Jean-de-Matha afin de rencontrer sur rendez-vous les personnes immigrantes nécessitant ses services.

Pour plus d’information il est possible de communiquer Sylvain Thibault, chargé de programme en immigration, au 450-756-0011 poste 208, ou par courriel à [email protected]