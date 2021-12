Une nouvelle aire de glissade à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois est très heureuse d’annoncer l’ouverture de la nouvelle aire de glissade.

Accessible à partir du stationnement des sentiers de plein air situé au 990, chemin de la Pointe-à-Roméo, elle a été inaugurée cet après-midi.

« Nous avons voulu offrir une aire de glissade sécuritaire et amusante pour bonifier l’offre de loisirs d’hiver de nos sentiers. Venez l’essayer en famille et bonne glissade! », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

L’accès est gratuit et se trouve à 100 mètres du stationnement des sentiers du côté sud du Chemin de la Pointe-à-Roméo (de l’autre côté de la route) via l’accès du sentier de ski de fond S2 et du sentier de raquette R2. La population est invitée à ne pas marcher dans les pistes de ski de fond.

Pour une glissade sécuritaire : La supervision des parents est fortement recommandée. Il est également recommandé de ne pas glisser en groupe; de ne pas glisser tête première et de quitter le bas de la pente le plus rapidement possible.

De plus, nous vous demandons d’attendre que l’aire de glissade soit dégagée avant de glisser.

Sans trace

Le site est un espace de plein air et de préservation naturelle. Nous vous demandons de rapporter vos déchets et de les disposer dans les poubelles à cet effet.

Il est interdit de cueillir, abîmer ou briser la flore et de perturber la faune.

Il est également interdit d’y circuler en véhicule à moteur, de faire du tapage ou d’y boire de l’alcool.

Animaux domestiques

Les chiens sont permis en laisse dans les sentiers de randonnées et de raquette.

Par contre, nous vous demandons ne pas aller dans l’aire de glissade ou dans les sentiers de ski de fond avec vos animaux.