Vendredi fou : les Québécois sont ceux qui prévoient le moins dépenser au pays

Aujourd’hui, c’est le Vendredi fou et c’est le moment pour plusieurs personnes de profiter des rabais pour faire leurs achats des Fêtes.

D’ailleurs, selon le sondage annuel du Conseil canadien du détail (CCCD), 43 % des Canadiens prévoient faire leurs emplettes lors du Vendredi fou (contre 41 % en 2020).

Les emplettes au Québec

Bien que moins de Québécois rapportent être dans une situation financière précaire en raison de la pandémie, c’est la province où l’on prévoit le moins dépenser pour le magasinage de Noël (565 $ en moyenne contre 792 $ à l’échelle nationale). Les dépenses dans les commerces de jeux et de jouets devraient être les plus importantes. Également, les soldes d’après-Noël les intéressent moins (24 % contre 34 % dans le reste du Canada).

Il semblerait que la population de La Belle Province ne soit pas la plus organisée pour leurs achats et établit le moins un budget à cette fin. Cette tendance est remarquée depuis plusieurs années.

L’achat local

Acheter des produits locaux touche une grande partie des Canadiens. Ce sont 78 % des répondants qui estiment que cela est important, et 81 % de ceux-ci ajoutent qu’il est tout particulièrement important d’appuyer les détaillants locaux qui ont souffert des mesures de confinement.

Par contre, les problèmes d’approvisionnement sont toujours importants et pourraient l’être encore plus cette année.

« Les consommateurs qui font leurs achats plus tôt auront plus de chance de trouver les produits et les marques qu’ils cherchent pour les Fêtes. Et, si on considère les pénuries de main-d’œuvre, on peut ajouter que magasiner tôt leur permettra d’éviter les longues files en magasin ainsi que les délais d’expédition et de livraison », fait remarquer Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

Alors, prévoyez-vous faire vos achats aujourd'hui ou attendre un peu plus tard?