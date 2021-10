Bilan positif pour le Vaccibus de Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière dresse un bilan positif des activités de vaccination avec le Vaccibus, mis en place en juin.

Les équipes mobiles ont cessé leurs activités le 14 octobre dernier avec l’arrivée des températures plus froides. Au cours des 5 derniers mois, le Vaccibus a sillonné les routes de la région afin d’offrir un service de proximité: « Dès le départ, le Vaccibus a eu pour vocation d’aller là où les gens se trouvent. Les équipes sont allées dans des villes et des municipalités qui étaient plus loin des grands sites de vaccination. La clinique mobile aura fait une différence dans la lutte à la pandémie en permettant à plusieurs personnes de se faire vacciner plus facilement et rapidement », mentionne Isabelle Durocher, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au CISSS de Lanaudière.

Le Vaccibus en bref

Le Vaccibus s’est déplacé dans 41 des 57 municipalités de la région de Lanaudière, en plus de visites dans la communauté atikamekw de Manawan. Les 6 MRC de Lanaudière ont reçu le Vaccibus. Au total, 129 visites ont été effectuées dans différents milieux :

Milieu municipal (hôtels de ville, salles communautaires, places publiques);

Festivals, événements, parcs ou lieux récréotouristiques;

Épiceries ou commerces de détail;

Campings;

Camps de jour ou camps de vacances;

Restaurants;

Entreprises (commerciales, agricoles, industrielles);

Organismes communautaires;

Communauté atikamekw;

Établissements scolaires (centres de formation professionnelle, écoles secondaires, cégeps).

Plus de 3 600 doses de vaccin ont été administrées sous le chapiteau de cette clinique mobile, ce qui a permis de mieux protéger la population lanaudoise et de contribuer à atteindre un taux de vaccination de 91 % pour la 1re dose et de 87 % pour la 2e dose chez la clientèle admissible à la vaccination.

Vaccination toujours disponible

Malgré la fin des activités du Vaccibus, l’accès à la vaccination contre la COVID-19 est toujours possible avec ou sans rendez-vous dans les sites de Joliette et de Repentigny.

La campagne de vaccination se poursuit avec l’administration d’une dose de rappel chez les personnes hébergées en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) ou vivant dans les résidences privées pour aînés (RPA). La tournée de ces différents milieux s’est entamée le 15 octobre dernier et se poursuivra au cours des prochaines semaines.

La Direction du CISSS tient à remercier les différents partenaires, les responsables des villes et des municipalités ainsi que les élus qui ont contribué au succès des opérations du Vaccibus. Merci également au personnel qui, durant cette période, a parcouru la région pour vacciner les gens.

Pour plus de détails sur la campagne de vaccination ou pour prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19, visitez le site Web du CISSS au www.cisss- lanaudiere.gouv.qc.ca.