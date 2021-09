De nouveaux aménagements au Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

La Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à- Peine-et-des-Dalles a récemment intégré de nouveaux aménagements afin d’améliorer son service à la clientèle par le développement de ses installations.

Grâce à l’aide financière de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie dans le cadre du Fonds d’innovation et de développement touristique (FIDT) et de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) via le programme Fonds d’aide aux entreprises (Volet Soutien à l’économie sociale), le parc a pu réaliser deux études dont l’objectif était de mieux connaître les activités offrant le meilleur développement ainsi que la possibilité d’ajouter des infrastructures.

Au vu des résultats obtenus, le parc s’est doté d’abreuvoirs pour permettre aux clients de remplir leurs bouteilles d’eau et de consommer de l’eau potable à chacun des trois postes d’accueil dans une perspective de développement durable et de réduction des bouteilles de plastique.

Également, 20 panneaux d’interprétation sur le milieu naturel et sur l’historique du parc ont été fabriqués et installés tout au long des différents sentiers. De plus, des panneaux de signalisation pour toutes les nouvelles activités du parc, dont la raquette et éventuellement le ski de fond, seront aussi fabriqués et installés dans un avenir proche.

« L’aide financière offerte par la MRC de la Matawinie et de la CDÉJ nous a permis d’évaluer et de choisir les meilleurs moyens de développement du parc. », a mentionné Linda Gadoury, directrice générale du parc.

«L’acquisition d’abreuvoirs, la fabrication de panneaux d’interprétation et de signalisation vont permettre d’offrir au public, un lieu agréable, instructif, ludique et sécuritaire, tout en favorisant l’attraction de nouveaux visiteurs. Nous sommes toujours en mode développement de nos services et sommes fiers des réalisations rendues possibles grâce à nos partenaires dont font partie la MRC de Matawinie et de la CDÉJ. », poursuit-elle.