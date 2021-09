La campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons est de retour

Trois restaurants de la région appuieront de nouveau la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Du 13 au 19 septembre, la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire sera remise à la fondation.

Pendant une semaine, du 13 au 19 septembre, les propriétaires de restaurant verseront en don la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire aux brisures de chocolat fraîchement cuit afin d’appuyer des organismes caritatifs dans leur communauté. Les invités peuvent remplir un formulaire pour commander à l’avance des Biscuits Sourire auprès de leur restaurant.

Cette année encore, les restaurants Tim Hortons de Notre-Dame-des-Praires (route 131), Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha appuient la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

« En ces temps particuliers, nous sommes touchés de voir de grandes entreprises telles que Tim Hortons poursuivre leur engagement social dans leur localité. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur la fidélité de cette entreprise, contribuant ainsi à la santé des gens du nord de Lanaudière. Nous tenons d’ailleurs à remercier personnellement monsieur François Robillard, propriétaire de trois restaurants Tim Hortons de la région, d’avoir choisi d’appuyer la fondation », souligne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

La fondation veille à recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière. Les profits amassés par cette campagne seront investis à l’unité de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière dans le but de contribuer à la santé des enfants de la région.

« Il est plus important que jamais que les communautés se serrent les coudes en ces temps difficiles. Les membres d’équipe de notre restaurant et moi-même sommes heureux de continuer à travailler avec notre partenaire caritatif local, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, afin de recueillir le plus de fonds possible pour soutenir ses programmes locaux », ajoute François Robillard, propriétaire des restaurants dans Lanaudière.

La campagne de l'an dernier a amassé une somme record de plus de 10 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs locaux. Elle appuiera cette année pas moins de 550 organismes, hôpitaux et programmes communautaires qui recevront le soutien de la campagne annuelle.