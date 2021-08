Le passeport vaccinal disponible dans les prochaines heures sur Android

Les propriétaires d’Android, doublement vaccinés, seront heureux d’apprendre que l’application VaxiCode sera disponible dans les prochaines heures.

C’est ce qu’a confirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, par le biais du réseau social, Twitter.

« L’app VaxiCode Verif (commerçants) et VaxiCode (citoyens) seront dispos sur Google Play dans les prochaines heures. On garde le cap sur le 1er sept. Il est tjrs possible de prendre une photo numérique de son code QR ou de l’imprimer. Les commerçants pourront lire ces formats. »

L’application est disponible sur les iPhone depuis mercredi passé.

Rappelons que la preuve vaccinale sera exigée dans les évènements et les festivals, les salles de spectacle et lieux d’évènements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et les activités scolaires à plus haut risque.

Le gouvernement a décidé de donner un sursis entre le 1re et le 15 septembre, autant aux commerçants qu’aux citoyens pour avoir la chance de s’ajuster à cette nouvelle mesure.

Malgré ce sursis, le passeport devra être exigé, mais à la différence aucune sanction ne sera donnée.

Si un citoyen n’a pas de téléphone intelligent, ils pourront avoir une copie papier de leur code, soit en l’imprimant par eux-mêmes ou en faisant une demande pour le recevoir par la poste.