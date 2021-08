Une baisse du nombre d’étudiants au collégial dans Lanaudière

Les données préliminaires, recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1er et le 24 août 2021, montrent une augmentation de 0,3% du nombre d’étudiants inscrits au collégial cette année en comparaison avec 2020. La région de Lanaudière connait toutefois une baisse marquée de 6,4%, soit 409 étudiants de moins.

Près de 175 000 étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire. Cette prévision est de 0,3 % supérieure à celle enregistrée à la même date l'an dernier. Le nombre de nouveaux inscrits a augmenté quant à lui de 0,9%.

« Ce qu'il faut retenir des données recueillies, c'est que, malgré les conditions plus difficiles que nous a imposées la pandémie, la population étudiante des cégeps est en légère augmentation, ce qui démontre qu'au lieu de se décourager, nos jeunes ont persévéré. Et c'est vrai aussi pour celles et ceux qui nous arrivent du secondaire dans une proportion plus grande que l'an dernier », explique Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Bien que ces données soient somme tout positives, les cégeps prévoyaient une hausse plus marquée de la population étudiante, notamment en raison des mentions incomplet pour éviter l’échec. « Mais, comme la rentrée en présence n'a été confirmée que tout récemment, on peut penser que plusieurs ont préféré attendre de voir la situation s'améliorer, ratant ainsi la date d'inscription à cette session d'automne 2021 », ajoute M. Tremblay.

En ce qui a trait à la région de Lanaudière, le nombre d’étudiants inscrits au collégial connait la plus forte baisse au Québec avec 409 étudiants de moins.

Étudiants internationaux et autre clientèle

Actuellement, 5876 étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, cette hausse doit être remise en perspective puisqu'elle prend en compte des étudiants et des étudiantes n'ayant pu venir au Québec l'an dernier en raison de la pandémie.

De ces 5876 étudiants, 3107 sont de nouveaux inscrits. Si le contexte d'ouverture des frontières a permis l'admission de ces nouveaux étudiants internationaux, 20 à 25 % d'entre eux attendent toujours leur permis d'études délivré par le gouvernement du Canada, un permis sans lequel il leur sera impossible de venir joindre la population étudiante du cégep qui les attend.

Par ailleurs, plus de 30 000 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2020.

Enfin, plus de 19 500 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentent le cégep, soit quinze fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public comptait seulement 1303 de ces étudiantes et étudiants.