La pandémie de COVID-19 a rendu de nombreux Canadiens plus soucieux de l'environnement

De nouvelles recherches provenant de l'indice de l'état de la science (SOSI) annuel de 3M rapporte que 63 % des Canadiens estiment que la pandémie de COVID-19 les a rendus plus soucieux de l'environnement.

L'augmentation du soutien à l'environnement est stimulée par les jeunes générations, les adultes de la génération Z étant nettement plus susceptibles d'exprimer ce sentiment (81 %).

« Il n'est pas surprenant que l'augmentation du soutien à l'environnement, à la durabilité et au changement climatique soit stimulée par les jeunes générations, et cette cohorte va contribuer à insuffler ce sentiment d'urgence dans les environnements commercial, gouvernemental, universitaire et social au Canada », a déclaré Pamela Schwartzberg, présidente et chef de la direction, l'éducation au service de la Terre (LST).

De plus, SOSI indique que les Canadiens croient que les gens devraient suivre la science pour aider à rendre le monde plus durable (90 pour cent), et il y a un sentiment d'urgence en matière du changement climatique, avec 84 pour cent des Canadiens convenant que de meilleures solutions pour atténuer le changement climatique doivent être mises en place immédiatement.

« Dans la lutte contre les changements climatiques, chaque action compte. Qu'il s'agisse du covoiturage pour aller au travail, du recyclage des produits dont vous n'avez plus besoin ou de l'achat de produits auprès d'entreprises qui font du développement durable une priorité, les citoyens et les entreprises doivent faire les meilleurs choix possibles en matière de l'environnement », a pour sa part indiqué Richard Chartrand, directeur des activités de recherche et développement, États-Unis-Canada, et chef de la durabilité au Canada, 3M Canada.

Les principales conclusions de l'Indice de l'état de la science 2021 de 3M comprennent :

► À travers toutes les générations, 90 % des Canadiens croient que les gens devraient suivre la science pour aider à rendre le monde plus durable.

► La plupart des Canadiens (89 %) croient que la science donne de l'espoir pour l'avenir et 85 % espèrent que 2021 sera une meilleure année que 2020 grâce à la science.

► Quatre-vingt-treize pour cent des Canadiens reconnaissent que les scientifiques sont essentiels à notre bien-être futur d'après la pandémie.

► Quarante-quatre pour cent des Canadiens sont plus inspirés à poursuivre une carrière en STIM en raison de la pandémie.

► Outre la pandémie, les Canadiens considèrent le changement climatique comme l'une des principales priorités à résoudre par la science (53 pour cent).

Méthodologie du sondage

L'indice de l'état de la science de 3M présente une recherche originale, indépendante et représentative à l'échelle mondiale (selon les données démographiques de recensement) menée en 2021 par un partenaire de recherche mondiale indépendant grâce à une combinaison d'entretiens en ligne et hors ligne.

Le sondage de 2021 a été mené du 2 février au 23 mars 2021 dans 17 pays auprès de 1 000 adultes de la population générale (18 ans et plus) dans chacun des pays suivants : l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Pologne, le Singapour, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Au niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de +/- 0,8 point de pourcentage au niveau mondial pour l'ensemble des 17 pays et +/- 3,1 points de pourcentage pour chaque pays.