Une subvention les produits hygiéniques féminins s’ajoute à celle pour les couches lavables et Sainte-Anne-des-Plaines

Afin d’encourager les commerçants locaux, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines offre une subvention pour l’achat de couches lavables et de produits d’hygiène féminins écoresponsables et réutilisables.

Une nouvelle subvention pour les produits d’hygiène féminins écoresponsables et réutilisables voit le jour à Sainte-Anne-des-Plaines.

Grâce à un financement de RECYC-Québec, en partenariat avec la Ville, le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) subventionne 50% du prix d’achat des produits d’hygiène personnelle visés, jusqu’à concurrence de 100$ par personne, pour les achats effectués après le 1er janvier 2021.

Les produits visés sont :

Les coupes menstruelles ;

Les culottes menstruelles ;

Les serviettes hygiéniques lavables ;

Les sous-vêtements avec protection pour l’incontinence ;

Les protections réutilisables pour l’incontinence.

Cette subvention s’ajoute ainsi à celle qui était déjà offerte par la Ville pour les couches lavables. Celle-ci a en revanche été mise à jour et prévoit désormais un remboursement supplémentaire.

Elle permet maintenant de redonner 50% du prix d’achat, jusqu’à concurrence de 150$ pour les achats effectués à l’extérieur de la Ville et de 200$ pour ceux effectués dans un commerce local à Sainte-Anne-des-Plaines.

Plusieurs commerces offrent des couches lavables et des produits d’hygiène féminins écoresponsables et réutilisables dans la Ville comme AmBum Créations, ainsi que les pharmacies Jean Coutu Stéphane Boily et Proxim - affiliée Jutras et Couillard.

Pour les couches lavables, un formulaire en ligne est disponible au villesadp.ca/services citoyens/collectes-et-environnement afin de compléter une demande de remboursement.

Pour la subvention des produits d’hygiène féminins, les citoyens peuvent compléter leur demande en ligne au grame.org/protection-hygienique-lavable-subvention grame.